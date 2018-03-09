Cuma saati kaçta? araması, Müslümanlığın en önemli ibadetini bulundukları şehirlerde yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı saati İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Türkiye'nin büyük kentlerinde işlerinden camilere gidecek vatandaşlar tarafından daha çok merak ediliyor. İstanbul'da Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak. İşte il il Cuma namazı saatleri:

CUMA NAMAZI SAATLERİ

Şehir Cuma Namazı Saati Adana 12:56 Adıyaman 12:44 Afyonkarahisar 13:15 Ağrı 12:25 Aksaray 13:01 Amasya 12:54 Ankara 13:06 Antalya 13:15 Ardahan 12:27 Artvin 12:30 Aydın 13:26 Balıkesir 13:26 Bartın 13:08 Batman 12:33 Bayburt 12:37 Bilecik 13:18 Bingöl 12:36 Bitlis 12:29 Bolu 13:11 Burdur 13:16 Bursa 13:21 Çanakkale 13:32 Çankırı 13:03 Çorum 12:58 Denizli 13:21 Diyarbakır 12:37 Düzce 13:13 Edirne 13:31 Elazığ 12:41 Erzincan 12:40 Erzurum 12:32 Eskişehir 13:15 Gaziantep 12:48 Giresun 12:44 Gümüşhane 12:40 Hakkari 12:23 Hatay 12:52 Iğdır 12:21 Isparta 13:15 İstanbul 13:22 İzmir 13:29 Kahramanmaraş 12:50 Karabük 13:07 Karaman 13:05 Kars 12:25 Kastamonu 13:02 Kayseri 12:56 Kırıkkale 13:03 Kırklareli 13:29 Kırşehir 13:01 Kilis 12:49 Kocaeli 13:18 Konya 13:08 Kütahya 13:18 Malatya 12:44 Manisa 13:28 Mardin 12:35 Mersin(içel) 12:59 Muğla 13:24 Muş 12:32 Nevşehir 12:59 Niğde 12:59 Ordu 12:46 Osmaniye 12:53 Rize 12:35 Sakarya 13:16 Samsun 12:52 Siirt 12:30 Sinop 12:57 Sivas 12:49 Şanlıurfa 12:42 Şırnak 12:28 Tekirdağ 13:27 Tokat 12:51 Trabzon 12:39 Tunceli 12:39 Uşak 13:20 Van 12:24 Yalova 13:20 Yozgat 12:58 Zonguldak 13:10

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Farz namazları arasında yer alan Cuma namazı, öğle vaktinde kılınmaktadır. Diğer namazlardan farklı olarak Cuma namazı öncesinde hutbe okunmaktadır.

Cuma namazı kılmak için ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." denilerek niyet edilir. Niyet ettikten sonra "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir ve namaza başlanır.

Tekbir getirildikten sonra eller bağlanır ve duyulmayacak şekilde Sübhaneke okunur. Dua okunduktan sonra başka bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam dua ve sureleri okuduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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