Cumali Akgül, Survivor'da Gönüllüler takımında yer alıyor. Cumali Akgül, Survivor 2018 yarışmasına katılabilmek için Iğdır'dan İstanbul'a yürüyerek gelip, Acun Ilıcalı tarafından yarışmaya kabul edilmişti. İzleyiciler Cumali Akgül'ü hayat hikayesini araştırıyor. Peki Cumali Akgül kimdir, kaç yaşındadır? İşte Cumali Akgül'ün hayat hikayesi...

CUMALİ AKGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cumali Akgül, Iğdır'da dünyaya geldi. 32 yaşında olan Akgül, daha önceden de Survivor'a başvurmuş ancak kabul edilmemiştir.



Programa katılarak yarışmacı olmak için Iğdır'dan İstanbul'a 50 kilometre boyunca yürüdü. Cumali Akgül, geçtiğimiz günlerde de Beyaz Show'a katılmış ve Acun Ilıcalı, canlı yayında Cumali Akgül'ün Survivor gönüller takımı kadrosuna alındığını duyurmuştu.



Böylece Cumali Akgül, Survivor'a katılmak için yaptığı 50 gün süren 1500 kilometrelik yürüyüş sonrasında Survivor'da yarışmaya katılma şansı elde etmiştir.



32 yaşındaki Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yaşattığını ve bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER