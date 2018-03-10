Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımında ki yerini aldı. Iğdır'dan İstanbul'a yaptığı uzun yürüyüşle adını duyuran yarışmacı yarışmaya ilk kez katılıyor. Bu sezon iddialı isimlerden olan Cumali Akgülyarışmayı kazanarak macerasına nokta koymak istiyor.

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Cumali Akgül, Iğdır'da dünyaya geldi. 32 yaşında olan Akgül, daha önceden de Survivor'a başvurmuş ancak kabul edilmemiştir.

Programa katılarak yarışmacı olmak için Iğdır'dan İstanbul'a 50 gün boyunca 1500 kilometre boyunca yürüdü. Cumali Akgül, Beyaz Show'a katılmış ve Acun Ilıcalı, canlı yayında Cumali Akgül'ün Survivor gönüller takımı kadrosuna alındığını duyurmuştu.

Böylece Cumali Akgül, Survivor'a katılmak için yaptığı 50 gün süren 1500 kilometrelik yürüyüş sonrasında Survivor'da yarışmaya katılma şansı elde etmişti.

32 yaşındaki Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yaşattığını ve bundan dolayı yarışmaya katıldığını duyurmuştu.

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