Cumali Akgül kimdir? Survivor 2018 yarışmacısı Cumali Akgül'ün hayat hikayesi merak ediliyor. 10 Şubat'ta yayınlanan Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yer alan Cumali Akgül, yarışmaya katılabilmek için Iğdır'dan İstanbul'a yürüyerek geldi ve Acun Ilıcalı tarafından yarışmaya kabul edildi. Peki, Cumali Akgül kimdir? Cumali Akgül kaç yaşında? İşte Cumali Akgül'ün hayat hikayesi..

CUMALİ AKGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cumali Akgül, Iğdır'da dünyaya geldi. 32 yaşında olan Akgül, daha önceden de Survivor'a başvurmuş ancak kabul edilmemiştir.



Programa katılarak yarışmacı olmak için Iğdır'dan İstanbul'a 50 kilometre boyunca yürüdü. Cumali Akgül, geçtiğimiz günlerde de Beyaz Show'a katılmış ve Acun Ilıcalı, canlı yayında Cumali Akgül'ün Survivor gönüller takımı kadrosuna alındığını duyurmuştu.



Böylece Cumali Akgül, Survivor'a katılmak için yaptığı 50 gün süren 1500 kilometrelik yürüyüş sonrasında Survivor'da yarışmaya katılma şansı elde etmiştir.



32 yaşındaki Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yaşattığını ve bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti.

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