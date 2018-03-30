Cumali Akgül, Survivor'da Gönüllüler takımında yer alıyor. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Cumali Akgül, Survivor'a katılabilmek için Iğdır'dan İstanbul'a kadar 1500 kilometre yürüdü. Peki Cumali Akgül kimdir? Survivor Gönüllüler Cumali kimdir?

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Cumali Akgül, Iğdır'da dünyaya geldi. 32 yaşında olan Akgül, daha önceden de Survivor'a başvurmuş ancak kabul edilmemiştir.

Programa katılarak yarışmacı olmak için Iğdır'dan İstanbul'a 1500 kilometre boyunca yürüdü. Cumali Akgül, geçtiğimiz günlerde de Beyaz Show'a katılmış ve Acun Ilıcalı, canlı yayında Cumali Akgül'ün Survivor gönüller takımı kadrosuna alındığını duyurmuştu.

Böylece Cumali Akgül, Survivor'a katılmak için yaptığı 50 gün süren 1500 kilometrelik yürüyüş sonrasında Survivor'da yarışmaya katılma şansı elde etmiştir. 32 yaşındaki Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yaşattığını ve bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER