HT Magazin'de yer alan habere göre, Kamil Çetin’in yönettiği, sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez’in başrolünü Serkan Şengül, Doğa Konakoğlu, Emre Keskin ve Esra İşgüzar’la paylaştığı ‘Cumali Ceber 2’ filminin galası, önceki akşam yapıldı.

Atakan Özyurt, Fatih Yasin, Bilal Hancı, Oha Diyorum, Furkan Yaman, Emrecan Önal, Hakan Tunçbilek, İsmail Baki Tuncer ve Nalet Bebe gibi birbirinden ünlü fenomenlerin akın ettiği galada, davetliler, Halil Söyletmez’i ‘Cumali Ceber’ maskeleriyle karşıladı.

Halil Söyletmez, “İlk filmde çok eleştiri aldık, yerden yere vurdular bizi. Bu eleştirileri haklı da bulduk” dedi ve ekledi:

“Daha iyisini yapabiliriz diyerek ‘Cumali Ceber 2’yi çektik. Herkesin rahatlıkla ailesiyle izleyebileceği, yaş sınırı olmayan bir film yaptık.”