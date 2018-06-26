27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde, Cumhur İttifakı’nda yer alan AK Parti yüzde 42.5 oyla 295 milletvekili çıkardı. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre ittifakın küçük ortağı MHP ise yüzde 11.1 oy ile 49 milletvekilini TBMM’ye gönderdi. Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden CHP yüzde 22.6 ile 146, İYİ Parti yüzde 9.95 ile 43 milletvekilinin sahibi oldu. AK Parti, TBMM’de çoğunluk sınırı olan 301’i tek başına aşamazken, MHP ile birlikte Cumhur İttifakı, 344 sandalyeye ulaştı. Millet İttifakı’nın milletvekili sayısı ise 189 olarak belirlendi.
21 MİLYON OY AK PARTİ’NİN
Yaklaşık 50 milyon geçerli oyun kullanıldığı seçimde AK Parti, 21 milyonun üzerinde oy aldı. CHP 11 milyon oy ile ikinci olurken, HDP 5 milyon 800 bini aşan oyla üçüncü oldu. 5.5 milyon seçmen MHP’ye oy verdi. İYİ Parti de yaklaşık 5 milyon oya ulaştı.
Cumhur İttifakı’nda yer alan AK Parti, 64 ilde birinci sırada yer aldı. Millet İttifakı’ndan CHP 6, HDP de 11 ilde birinci parti oldu. MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi hiçbir ilde birinci olamadı. Coğrafi bölgeler olarak bakıldığında AK Parti’nin bütün bölgelerde birinci parti olması dikkat çekti. CHP, Ege ve Trakya’da yüksek oy aldı. HDP, Kürt nüfusun yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde AK Parti’nin önünde yer aldı.
ERDOĞAN’A REKOR DESTEK RİZE’DE: % 64
İl bazlı değerlendirmede AK Parti, en yüksek oy yüzdesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Rize’de (Yüzde 64) ulaştı. Rize’yi, Konya, Çankırı, Kahramanmaraş, Sakarya izledi. CHP’ye yüzde olarak bakıldığında en yüksek oy Kırklareli’nden (Yüzde 47) çıktı. Edirne, İzmir, Muğla, Tekirdağ da CHP’ye en çok oy veren iller oldu. MHP’ye, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’den yüzde 31.6 oy çıktı.
MHP’ye yüzdelik dilimde en çok oy veren diğer iller Bayburt, Yozgat, Kırıkkale, Iğdır oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek oy alan HDP’ye en fazla destek yüzde 70 ile Şırnak’tan geldi. Şırnak’ı, Hakkâri, Diyarbakır, Ağrı ve Batman takip etti. Seçimlere ilk kez katılan İYİ Parti’ye Burdur’da yüzde 19.9 oy çıktı. İYİ Parti’ye en çok desteği veren iller Isparta, Antalya, Çanakkale ve Muğla oldu.
BÜYÜKŞEHİRLERDE AK PARTİ FARK ATTI
Büyükşehirler incelendiğinde AK Parti, İstanbul’un üç bölgesinde de birinci oldu. Bu seçimde üç bölge olan Ankara’da birinci bölgeyi CHP’ye kaptıran AK Parti, ikinci ve üçüncü bölgede birinci parti oldu. İzmir’de iki bölgede de CHP ilk sırada yer aldı. Bu seçimde ilk kez iki bölgeye ayrılan Bursa’da AK Parti iki bölgenin de birinci partisi oldu.
Son seçimle 1 Kasım 2015’te yapılan genel seçim karşılaştırıldığında AK Parti, yaklaşık yüzde 7’lik oy kaybına uğradı. CHP’nin oyları da yüzde 3’e yakın düştü. MHP’nin oyları yüzde 1’e yakın azalırken, seçimlere ilk kez giren İYİ Parti yüzde 10’a yakın oy aldı. MHP, Yozgat’ta oyunu yüzde 12 artırdı. AK Parti, Hakkâri’de oylarını yüzde 7 yükseltti. HDP’nin Hatay oyu yüzde 4 arttı.
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