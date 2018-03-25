Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da AK Parti'nin il kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

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Erdoğan'ın açıklamaları:

İnandıklarımızı anlatacağız ve sevgililer sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor; "İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır" Bunu yapmaya var mıyız? Hizmete var mıyız? Bu dağları biz deldik biz. Biz tünelleri aştık hamdolsun şimdi bu sahil boyu bitti. Daha neler olacak neler.

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