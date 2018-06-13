HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş dün sabah ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde sesli mesaj göndererek, “Herkesin içi rahat olsun, sağlıklıyız, kendimize bakıyoruz” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın sesli WhatsApp mesajını kişisel Twitter hesabından paylaştı. Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: “Herkesin içi rahat olsun. Biz burada çok moralliyiz, sağlıklıyız, kendimize bakıyoruz. Dışarıdan gelen haberlerle daha mutlu oluyoruz, daha da coşuyoruz. Bizim için dışarıdan gelen haber, her sevinçli haber bir moral gıdasıdır. Bizim sağlığımızın yegane garantisi de halkımızdır. Herkesin içi rahat olsun. Herkes sadece seçim çalışmasına kendini katmaya çalışsın.”

— Ziya Pir (@ziyapir) June 12, 2018

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