Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığı ile diğer cumhurbaşkanı adaylarını nasıl takip ettiği ve cezaevindeki ihtiyaçlarını nasıl karşıladığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Demirtaş, 20 aydır tutuklu bulunmasına rağmen asla öfkeyle, kinle hareket etmediğini belirterek, “Gücüm ve imkânlarım ölçüsünde ben de buradan son derece iyi niyetle ve samimiyetle, demokratik siyasi mücadeleye, ülkeye ve topluma katkı sunmaya çalışıyorum” dedi.

Demirtaş, her cumhurbaşkanı adayının kendi penceresinden siyasi perspektiflerini, çözüm önerilerini anlattığını, hepsini saygıyla karşıladığını belirtirek, “Hiçbiri ülkenin, toplumun zararına hareket etme saikiyle yapmıyor bunları. Hepsinin eleştirdiğim, katılmadığım söylemleri var doğal olarak. Ama tümü de kendi anlayışları çerçevesinde ülke ve toplum adına en iyisini önermeye çalışıyor” diye konuştu.

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