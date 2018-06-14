ESKI HDP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazıp bestelediği türkü, HDP’nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. HDP’nin seçim şarkısı olarak kullanılacağı belirtilen türkünün girişinde, cezaevindeki Demirtaş’ın telefonla kaydedilen sesi yer alıyor. Demirtaş’a, şarkıcı Suavi de eşlik ediyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre türkünün sözleri şöyle: “Gök gri bulut yalancı / Kandırıp düşürse derde / Bil ki güneş var güzelim / Her zaman olduğu yerde / Korkma bağır / Olmadı Hızır’ı çağır / Hızır senin kalbindedir / Sen Hızır’sın be güzelim.” Öte yandan Demirtaş’ın TRT’de yapacağı, cezaevinde kayda alınan seçim konuşması, HDP’nin 17 Haziran İstanbul mitinginde dev ekrandan izlettirilecek.

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