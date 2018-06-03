Cumhurbaşkanı adayı SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olduğunu ancak hüküm giymediğini hatırlatıp “Ceza verilenlerin suç dosyasına bakıyoruz, terörle bir alakası yok. Sözle insanlar terörist olmaz” dedi.

Tek Rumeli TV yayınına katılan Karamollaoğlu’na, Demirtaş’ı ziyaret edip etmeyeceği soruldu. Böyle bir ziyaretin gündeminde olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, “Bir insanın tutuklu olması, hüküm giydiği manasına gelmez. Bir insan sadece şüpheyle tutuklanır. Ziyaret edip etmemek ayrı bir konu. Sayın İnce gidip ziyaret etti, bunu kınamak doğru değil. Niye bugüne kadar ceza vermediniz? Ceza verilenlerin suç dosyasına bakıyoruz, terörle bir alakası yok. Sözle insanlar terörist olmaz” ifadesini kullandı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Karamollaoğlu, Kocaeli İzmit’te düzenlenen mitingdeki konuşmasında ise ekonomiye ‘obezite’ benzetmesi yaptı: “Bir hastalık var, adına obezite diyorlar. İnsanlar yiyor yiyor şişmanlıyor. Adale yok, kaslar gelişmemiş. Siz ekonomiyi obez hale getirirseniz işsizliği ortadan kaldıramazsınız, doları indiremezsiniz, bütçe açık verir.”

‘RESSAM BOB’ PAYLAŞIMI

Twitter’da, Karamollaoğlu, televizyon yayınlarıyla ünlü rssam Bob Ross’a benzetildi, “Şuraya da huzurlu bir Türkiye çizelim” ifadesi yer aldı. Tweet’i takipçileriyle paylaşan Karamollaoğlu, “Heyecanınızı anlıyorum gençler. İnşallah 25 Haziran’dan itibaren huzurlu bir Türkiye’nin gerçek resmini hep birlikte çizeceğiz” mesajı yazdı.

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