Gazete Habertürk'ün haberine göre HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dün akşam canlı olarak yayınlanan bir programa cezaevindeki ankesörlü telefondan katılmak istedi ancak talebi Yüksek Seçim Kurulu’nca reddedildi. Bu gelişme üzerine programa HDP’nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli katılırken, Demirtaş soruları program öncesinde yanıtladı.

Özeleştirilerde de bulunan Demirtaş, “Biz PKK şiddetini, silahını meşrulaştırmak, normalleştirmek gibi tutum içerisinde olmadık, olamayız. Hendeklerin kapatılması girişimlerimizde daha ısrarcı ve cesur olabilmeliydik. Zamanında ve doğru siyasi müdahaleler yapamadık. Biz bütün Türkiye’nin oyuna ve desteğine talibiz” dedi.

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