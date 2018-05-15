Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına tepki gösterdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “ ABD provokatif bir karar alarak elçiliğini Kudüs’e taşımaktadır. Öncelikle herkes bilsin ki Kudüs bir İslam şehridir ve öyle kalmaya devam edecektir. Kudüs, islam dünyasının onur ve namusudur. İslam ülkeleri, mevcut bütün ihtilaf ve ayrılıkları bir kenara bırakıp Kudüs davası etrafında birleşmelidir.

Karşı bir adım olarak bütün İslam ülkeleri Kudüs’ü, doğusu ve batısıyla tamamen Filistin’in başkenti olarak ilan etmelidir. Bu coğrafya nice badireler, nice istilalar atlatmıştır. İsrail ve ABD’nin bu fütursuz emellerini de boşa çıkaracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 14, 2018

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER