Seçim kampanyasında internetin her alanından yararlanan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya ekibiyle çektirdiği hatıra fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı.

Karamollaoğlu kendi yüzünün yer aldığı maskeyle poz veren sosyal medya ekibiyle çektirdiği fotoğrafı, “Milletimiz korktuğu için yanımızda yüzünü kapatıyor... Şaka şaka :) Bu akşam, seçim sürecinde bize yardımcı olan sosyal medya ekibimizle bir araya geldik. Arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ederim” esprisi yaparak paylaştı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Özgürce ve kardeşçe yaşanacak bir Türkiye inşa edeceğiz. Biz itibarımızdan tasarruf ederek kaynakları milletin cebine akıtacağız. Her alanda adam kayırma, torpil ve iltimas ortadan kaldırılacak. Milletimizin emanetine ihanet etmeyeceğiz. Türkiye’nin özü, sözü doğru bir sese ihtiyacı var” dedi.

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