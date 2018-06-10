Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu iftara telekonferans ile bağlandı

Buradaki Boşnaklara bir konuşma yapan Topçu, Ramazan-ı Şerif'in başta Bosna olmak üzere tüm İslam beldelerine barış, huzur, güvenlik ve adalet getirmesini dileyerek şunları söyledi; "Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler sizleri kardeş ülkeniz Türkiye'den, Ankara'dan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Orucunuz makbul iftarınız bereketli olsun. Cenab-ı Hakk ilk başta Bosna'mıza, Maglaj'ımıza ve bütün İslam beldelerine Ramazan-ı Şerif hürmetine barış, huzur, güvenlik ve adalet getirsin. Cenab-ı Hak sizlere ve bütün müslümanlara esenlikler içinde nice ramazanlar nasip etsin" dedi.
"Türkiye kurum, kuruluş ve STK'larıyla yanınızda"
Topçu, şöyle devam etti; "Kardeşlerim, Bosna-Hersek çok acılar yaşamış kardeşlerimizin ülkesidir. En son 2014'deki sel felaketi olmak üzere bilge lider Aliya'nın toprakları ve evlatları ne zaman dara düşse Türkiye ve Türk Halkı her zaman Bosna'nın ve Boşnak kardeşlerinin yanında oldu. Türkiye devlet olarak Kızılay, AFAD, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ile aynı zamanda başta İHH olmak üzere birçok STK'mızla, ve Anadolu'dan birçok Belediye'de kardeşlerimizin yanında oldu ve oluyor. Çünkü Türk Milleti için İstanbul ne ise Bosna’da odur ikisi kardeştirler. Bugün de, Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi ile beraber İHH, İstanbul EKC, ve BAKİDER olarak rahmetli Vali'mizin adını taşıyan Recep Yazıcıoğlu Camii'nde seksen iki milyonluk Türkiye’nin gönlünü, kalbini sizlerle bu mübarek Ramazan ayında bereketli iftar sofrasında buluşturdular. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüz Kadir Gecesi her biriniz inşallah hayrı ile şereflenin. Hayırlısı ile nice ramazanlara ve nice bayramlara kavuşun Allah'a emanet olun. Saygılarımla tekrar hayırlı geceler diliyorum. Yaşasın Türk Bosna kardeşliği. Yaşasın Bosna, Yaşasın Türkiye."
"İslam dünyası sizlerle gurur duyuyor"
Topçu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı; "Sözlerime son verirken şunları söylemek isterim. Sizler Avrupa'nın ortasında onların vahşetine rağmen Bilge lider Aliya'nın evlatları olarak onlara medeniyeti ve insan olmayı gösteren bir halksınız. İslam dünyası sizlerle gurur duyuyor. Hiçbir zaman ümitsiz olmayın. Sizin yanınızda önce Allah, sonra da Türk Halkı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Recep Tayyip Erdoğan var.”
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