Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem'in Merkez Bankası açıklaması

Reuters'a yaptığı açıklamalarda Ertem, enflasyon beklentileri bozulduğu taktirde TCMB'nin faizleri yukarı çekebileceğini, bir sonraki PPK toplantısının olduğu 14 Aralık'ı beklemesine de gerek olmadığını belirterek, "TCMB bir bakarsınız yarın da GLP'yi yukarı çıkartır" dedi.



Bir bankacı dolar/TL'deki gerilemenin nedeni ile ilgili olarak,"Reuters'ta çıkan Ertem'den gerekirse geç likidite faizi arttırılabilir mesajı" etkili oldu dedi.

Fed'in son toplantı tutanaklarının "birçok katılımcının" enflasyonun beklenilenden daha uzun süre Fed'in yüzde 2 hedefinin altında kalacağına ilişkin endişeli olduğunu gösterdikten sonra global olarak dolar değer kaybederken dolar/TL bu sabah saatlerinde 3.9310/3.9365 seviyesinde bulunuyordu.



Kur saat 1227 itibarıyla 3.9050/3.9090 seviyesinde işlem görüyor.

Cemil Ertem

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