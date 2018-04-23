Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini ilişkin, “Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu.

''GEREKEN DERSİN EN BÜYÜĞÜNÜ VERİRDİM''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesini konuşalım. 15 Temmuz ile ilgili Başbakan ve şahsıma yönelik yapılan itham çok ağır. 23.17'de Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu belli, Atatürk Havalimanı'nda. Oradan Bakırköy'e belediye başkanına gidiyor. Orada olduğu belgeli olarak elde var. Bana önceden haber verilseydi ben cumhurbaşkanını beklerdim' diyor. Ben o akşam duyurumu yaparım, 10 binler meydanlara döküldü. Sen farklı bir insan değilsin ki. O oradan kaçarak Bakırköy'e gitti. Cumhurbaşkanına el kol sallayan kişi terbiyesizin tekidir. Aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim." dedi.

''BU İŞİN ÇÖZÜM YERİ SANDIKTIR''

Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket. Ama 24 Haziran’da benim vatandaşlarım parlamentoyu bu derece kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Bu işin çözüm yeri sandıktır. 24 Haziran’da gereken dersi alacaklardır. Önce hep sandık sandık sandık dediler şimdi de baskın seçim diyorlar. Siz istediniz. Şimdi niye baskın seçim diyorsunuz? Er meydanı dediniz buyrun meydan. Benim daha 1.5 senem vardı. 1.5 sene daha ben bu makamda durabilirdim. Sen zaten yenilgi yenilgi alıştın bu işe. Tek maharetin kongreleri iyi kazanıyorsun. Sandıklarda her zaman kaybediyorsun” dedi.

'Abdullah Gül aday olacak mı?' sorusuna Erdoğan, "Bunu ona sorun" yanıtını verdi.

"YSK KARARI CUMARTESİ DE VEREBİLİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''YSK, mesala kararı cumartesi de verebilirdi. YSK kararı cumartesi verseydi belki o zaman bu 15ler olayı olmayabilirdi. Gerek sözde İYİ, gerekse CHP bu zor duruma düşmeyebilirdi." dedi.

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