Erdoğan: "Bu ziyaretimi dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum" dedi.

Erdoğan için, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmek üzere geldiği Apostol Sarayı önünde tören düzenlendi. "Dünyanın en küçük ordusu" olarak bilinen, renkli kıyafetleriyle meşhur İsviçreli Muhafızlar da tören düzeninde yerini alırken, iki liderin görüştüğü yaklaşık 400 yıl önce inşa edilmiş olan Apostolik Saray'ın önüne Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılandı.

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

PAPA İLE GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesi 1 saat sürdü.

Papa, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu'ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

İtalyanca "Buongiorno" diyen Papa'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "How are you" sözleriyle karşılık verdi.

"Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, basın mensupları önünde el sıkışarak, baş başa görüşmenin yapıldığı Kütüphane Salonu'na geçti.

Gazetecilerin görüntü almasının ardından, baş başa görüşme basına kapalı şekilde devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAPA'YA HEDİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Papa'ya eski İstanbul'u tasvir eden 24 parçalı minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti.

ERDOĞAN: SİZDEN DUA BEKLİYORUZ

Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın 1959'daki ziyaretinin ardından Türkiye'den Vatikan'a bu düzeydeki ikinci ziyaret olsa da, iki devlet arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1960'tan sonra ilk olma özelliği taşıyan Erdoğan'ın tarihi ziyareti, Vatikan sınırları içinde ilk kez Türk bayrağının dalgalanmasına da neden oldu.

GÖRÜŞMEDEN DETAYLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Papa Franciscus arasındaki görüşmede, ABD yönetimine Kudüs kararının sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Vatikan'daki gelenek doğrultusunda Apostolik Kütüphene'de gerçekleşen ve son derece dostane bir havada geçtiği öğrenilen baş başa görüşmede, Kudüs, mülteciler, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeler, terör, farklı dinlerin mensupları arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan ve Papa, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal addedilen Kudüs'ün BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, ABD yönetimine, Kudüs'le ilgili kararın sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs" konusunda verdiği mesajlarından dolayı Papa'ya teşekkür etti.

YABANCI DÜŞMANLIĞI VE İSLAMOFOBİ İLE ORTAK MÜCADELEYE DEĞİNİLDİ

Papa Franciscus da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Kudüs" meselesiyle ilgili çabalarından ve mültecilere yönelik yardımlardan dolayı takdirlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'de yaptığı operasyonlar hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilen görüşmede, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu da vurgulandı. Bu çerçevede, İslam'ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

BÖLGEDE BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİS EDİLMESİNE İŞARET EDİLDİ

Türkiye'de Katolikler dahil farklı inançlara mensup herkesin barış içerisinde bir arada yaşamalarına önem verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iradeyi somut olarak ortaya koyma adına son dönemde 14 kilise ve bir sinagogu onardıklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi, yaşanan insani dramlara seyirci kalınmaması için uluslararası toplumu harekete geçirmesi hususlarında ortak adımlar atmanın mümkün olduğuna işaret etti ve gelecekte de temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

