Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdi, şampiyon oldu!

Şampiyon boksör sözünü tuttu...

Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmadan önce basın danışmanı Vedat Alyaz'a yaptığı açıklamada, ''Kemeri kazanırsam Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim'' diyen şampiyon boksör, kemerini bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Charr, Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Maça hızlı başlayan Rus rakibi karşısında 4. raunttan itibaren oyunu dengeleyen Charr, müsabakanın sonunda altın kemere ulaşan isim oldu.

Mahmut Ömer Manuel Charr

Alexander Ustinov

recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı