Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 6. Olağan İl Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak 2018'de başlattığı Afrin Harekatı'nda 58 günde Afrin kent merkezini ele geçirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de yaptığı konuşmada, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin olduğunu duyurdu.

Fransa'ya yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız."

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