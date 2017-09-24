Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor.

TOPBAŞ'IN İSTİFASI DEĞERLENDİRİLİYOR

DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Teşkilatı ile 2019 seçimlerine hazırlık çerçevesinde istişare toplantısı yapıyor. Erdoğan, 2004 yılı Mart ayından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş'ın istifasıyla ortaya çıkan yeni duruma dair teşkilat mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunuyor.

Basına kapalı toplantı çerçevesinde, Topbaş'la parti çatısı altında çalışmaya devam edileceğinin vurgulandığı öğrenildi. Toplantıda bundan sonra neler yapılabileceği, önümüzdeki yerel seçimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

TOPBAŞ DA KARŞILAYANLAR ARASINDA

Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ravza Kavakcı Kan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile diğer ilgililer karşıladı.

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