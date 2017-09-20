Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, PBS kanalında yayınlanan "News Hour" programının yapımcısı Judy Woodruffa mülakat verdi.

Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihinin çok eskiye dayandığını belirten Erdoğan, bu ilişkilerin uzun süre stratejik ortaklı çerçevesi içinde yürütüldüğünü söyledi.

ABD yönetiminin, kendisinin korumalarına silah satılmasını engelleyen son kararına ilişkin yorumu sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla ilgili resmi gelişmelere bakılmasını isteyerek, "21 Eylülde Başkan Trump ile görüşmemizde bu konuyu gündeme getireceğim." ifadesini kullandı.

"BU REFERANDUM YAPILMAMALIDIR"

IKBYnin 25 Eylülde yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumu"na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir defa şunu çok açık ve net söyleyeyim: Biz en başından beri Irakın toprak bütünlüğünü savunduk; kimse bunu yapmıyorken bile. Bu referandum yapılmamalıdır. Orada Arap, Türkmen, Kürt hep beraber yaşıyorlar. Irakla 350 kilometre sınır hattımız varken Türkiye olarak böyle bir referandumu nasıl kabul edebiliriz? İran da bu konuda referandumla aynı fikirde gözükmüyor. Irak federal yönetimi de aynı şekilde. Dolayısıyla siz sadece Kuzey Irak olarak tek başınıza böyle bir kararı nasıl verebilirsiniz? Bu kararı kabul etmiyoruz."

ABD'NİN PKK/YPG AÇMAZI

Erdoğan, ABD'nin, terör örgütü PKKnın Suriyedeki uzantısı PYD/YPGye verdiği destekle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

"Suriyede PYD terör örgütü yer alıyor, aynı şekilde onun kolu olarak YPG de orada. Bunlar terör örgütü PKKnın uzantılarıdır ve biz bunlarla savaşıyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, ABD'nin PKKyı terör örgütü olarak tanıdığını ancak onun uzantısı PYD/YPGyi terör örgütü olarak görmediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin YPG'ye verdiği silahlarla ilgili "Bu silahların seri numaralarını aldık, DEAŞla mücadele bitince bunları geri alacağız." diye bir açıklama yaptığını ancak daha önce benzeri uygulamalarda işlerin bu şekilde yürümediğini gördüklerini kaydetti.

"SİZ BU SİLAHLARI TERÖRİSTLERE NASIL VERİRSİNİZ?"

Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Rakkada bu alt gruplarla DEAŞa karşı savaşmak doğru değil, bu savaş bizimle de yürütülebilirdi. ABD'nin DEAŞla mücadeleyi PYD/YPG ile vermesi yanlıştır. Bunu ABD'nin en üst düzey makamlarına ilettim. Biz ABD'den o silahları alamazken siz bunları teröristlere nasıl verirsiniz? Bu soruyu ABD'deki dostlarımıza soruyoruz."

Türkiye'nin ABDden para ödeyerek silah aldığını ancak bu ülke yönetimi tarafından teröristlere bedavaya silah verildiğini vurgulayan Erdoğan, "3 bin tır silah bu teröristlere gönderildi. Zamanında Predator insansız hava aracı almak istedik. Vermediler ama teröristlere bunların hepsini tırlarla gönderiyorlar." açıklamasını yaptı.

"BİZ KÜRTLERE KARŞI DEĞİLİZ, TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞIYIZ"

ABD'nin Suriyeli Kürtlerle çalışmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinde "anlaşmaz bozucu" bir unsur olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle burada bazı şeyleri birbirine karıştırmayalım. Burada konu bir Kürt meselesi değildir. Bu bir terör örgütü meselesidir. Bunun altını çizmek istiyorum çünkü biz Kürtlere karşı değiliz, biz terör örgütlerine karşıyız. Kürtler bizim dostlarımızdır." yanıtını verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin, terör örgütü DEAŞa karşı verdiği mücadeleye de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz DEAŞa karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Şimdiye kadar 3 binden fazla DEAŞ militanı teröristi öldürdük. Bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütü kullanılamaz ancak şu anda ABD, DEAŞı yok etmek için YPG ile çalışıyor. ABD, YPGyi DEAŞla mücadelede kara gücü olarak kullanıyor ancak biz kendilerine (bu noktada) yardım edebileceğimizi söylemiştik. Ne yazık ki bu konuda anlaşamadık."

S-400LERİN ALIM SÜRECİ

S-400lerle ilgili olarak birçok kez başta ABD olmak üzere NATO üyesi ülkelerle görüştüklerini aktaran Erdoğan, "Ama (bu silahları) vermediler. Biz de başımızın çaresine bakacağız. Bunlar bizim savunmamızda önemli enstrümanlar. Şu anda yine bir NATO üyesi olan Yunanistanda da S-300 füzeleri var." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergin, her ülkenin bu konuda kendi kararını vereceğini ifade ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de kendi savunması noktasında gerekli tedbirini aldığını belirtti.

"ÖNCE TERÖRİSTE TERÖRİST DEYİN"

Türkiye'de 15 Temmuz 2016da yaşanan darbe girişiminden sonraki süreçle ilgili olarak Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öncelikle siz teröriste neden terörist demiyorsunuz, bunu merak ediyorum. Önce teröriste terörist deyin. İkinci olarak, ülkemizde hükümeti devirmeye yönelik süreçlerin içerisinde yer alan birçok birey, hukuk çerçevesi içerisinde yargılanıyor çünkü bu kişiler emniyetin, ordunun içine sızmışlardı. Ordunun üniformasını giyiyorlardı ancak zihinlerinde kendi terörist ajandaları vardı. Polise ve bakanlıklara sızmışlardı. Bunların arasında pek çok üst düzeye gelmiş isim vardı. Tüm bu kişiler yargının elindedir ve kararı yargı verecektir."

Erdoğan, Türkiye'de demokrasinin oldukça güçlü olduğuna dikkati çekti.

Seçimlere katılımın yüzde 80-85 düzeyinde olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayyip Erdoğan, yüzde 52 halkın oyunu alarak cumhurbaşkanı olmuştur. Bir cumhurbaşkanı olarak seçildim ancak bir diktatör olarak nitelendiriliyorum." açıklamasında bulundu.

"AYNI SAMİMİYETİ ABDEN DE BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) konusundaki bakış açısını soran Woodruffa Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB konusunda samimiyiz ama aynı samimiyeti AB'den de bekliyoruz. AB, Türkiye'yi almak veya almamak noktasındaki kararını vermeli ancak nereye kadar buna tahammül ederiz onu da bilemiyorum. Bir yere kadar bu şartlarda tahammül ederiz. O noktadan sonra da Türkiye kararını verebilir." yanıtını verdi.

"AMERİKAN POLİSİ YETERSİZ KALDI"

ABD'de, geçen mayıs ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine Erdoğan, bu konuda üzgün olduğunu anlattı. Erdoğan, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trumpın da kendisini aradığını, bu konuda üzgün olduğunu ve konuyu takip edeceğini söylediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rezidans önündeki göstericilerin bu bölgede toplanan Türklere bağırıp hakaretler ettiğini ve Amerikan polisinin olaylara müdahalede yetersiz kaldığını vurguladı. Bölgede toplanan PKK ve FETÖ teröristlerinin, kendisinin aracına fazlasıyla yaklaştığını bildiren Erdoğan, Washington DC polisinin kendisini ve çevresini korumakla görevli olmasına rağmen bunu yapmakta başarısız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine kendi korumalarının devreye girdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi güvenliğinin tamamen sağlandığından emin olmak için korumalarının çaba gösterdiğini kaydetti.

"Sayın Trumpla perşembe günü bu konuları samimi bir şekilde konuşacağız." diyen Erdoğan, adaletin en kısa sürede yerine gelmesini beklediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin sonunda, ABD'de yaşayan Türklerin Türk-Amerikan ilişkilerinde her zaman köprü görevi görmeleri temennisinde bulundu.