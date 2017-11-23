Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Rusya'nın Soçi kentinden Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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