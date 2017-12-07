Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve eşi Vlasia Pavlopoulos ​tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir teşekkür konuşması yaptı.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

''Bütün hedefimiz geleceği çok daha farklı inşa edelim, ihya edelim. Birlik olsun, beraberklik osun. Siyasi askeri, ekonomik alanlarda iş birliğimiz önem arz ediyor. Çok kritik dönemlerden geçtiğimiz bir dönemde, dayanışmamız çok daha önem arz ediyor. Geçmişten ibaret almanın önemli olduğunu söylüyorum. İbret alırsak geleceği çok farklı şekilde inşa ederiz.

Şuan da enerjide atabileceğimiz önemli adımlar var. Bir taraftan Türk Akım Projesi bütün bunlar bölgede doğalgazın hem ısınmada hem de teknolojide nelere alt yapı oluşturacağını ortaya koyuyor. Siyasette AB süreci içerisinde Yunanistan'ın yanımızda olması ve verdiği destek bir kenara koyulamaz.'' ifadelerini kullandı.

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