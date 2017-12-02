Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanken ziyaret ettiği aileyi unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde Kars'ın Subatan köyünde ziyaret ettiği değirmencilikle uğraşan Erben ailesine ziyarette bulundu.

Erdoğan, İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Kars 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından karayoluyla Subatan köyüne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra köyde, başbakanlığı döneminde Ani Örenyeri ziyareti dönüşünde ziyaret ettiği değirmencilikle uğraşan anne Necmiye Erben, oğlu Yusuf Ziya Erben ve kızı Yeşim Erben ailesinin evine gitti.

Erben ailesiyle basına kapalı olarak yaklaşık yarım saat görüşen Erdoğan, çıkışta köylülerle selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Köylüler, ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan için davul zurna çaldı.

AA'nın haberine göre, Erdoğan'a ziyaretinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kars Valisi Rahmi Doğan’da eşlik etti.

Necmiye Erben, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde çay ve kete ikram ettiklerini söyledi.

Erdoğan'ın evini ikinci kez ziyaret ettiğini aktaran Erben, "Evime ilk defa 2006 yılında başbakan iken geldi. Ben bugün Kars'a gidip diyalize gidecektim, Erdoğan gelince gitmedim. O benim oğlumdur, evimde onunla çektirdiğim fotoğrafım var. Her insanın evine bakan, başbakan gelmez. O benim bakanım, başbakanım, her şeyim, kendimi ona adarım. Benim ondan bir talebim yok. Canının sağlığını istiyorum, evine sağlıklı bir şekilde gitsin." ifadelerini kullandı.Yeşim Erben ise Erdoğan'ın evlerini ilk ziyaretinde kapıyı açarken kaşını kapıya çarptığını dile getirdi. Erben, "Bugün köydeki su sıkıntısını, hayvancılıkla ilgili sıkıntıları anlattık ve kardeşime iş istedim. İkinci kez karşımda görünce gayet mutlu olduk, televizyonda zaten izliyorduk. Kongrede 'Aileye selamlarımı söyleyin, uğrayalım diyince' çok mutlu olduk, gururlandık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanken ziyaret ettiği aileyi unutmadı