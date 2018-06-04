Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazıları Kandil'den atıp tutuyor, sıra oraya da gelcek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı konuşmada ""Bazıları Kandil'den atıp tutuyor. Sıra oraya da gelecek." ifadelerini kullandı.

Kanaat önderleriyle Diyarbakır'daki TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki toplantıda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır'da artık milletin emanetini korumakla görevli olanların, bodrum katlarında teröristlerin ayakçıları tarafından tokatlandığı, belediyenin imkanlarının teröristlerin emrine verildiği dönemin sona erdiğini, Diyarbakır'ın yeni bir başlangıcın, şahlanışın arifesinde olduğunu" söyledi.

Erdoğan, 24 Haziran'ın Diyarbakır'ın önünde taze bir sayfanın açılacağı gün olacağına işaret ederek "24 Haziran, kendileri zevk ve sefa içinde yüzerken, Diyarbakırlı gençleri bile bile ölüme gönderen Kandil'deki terör baronlarına vurulan bir şamar olacaktır. 24 Haziran, Kürt kardeşlerimin inancıyla, değerleriyle, tarih ve medeniyet birikimiyle kavgalı siyaset tarzının mezara gömüldüğü gün olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıllık iktidarları döneminde, bölgecilik, ırkçılık, şehirler ve vatandaşlar arasında asla ayrımcılık yapmadıklarını, oy versin vermesin 81 ilin tamamını, 81 milyonun tüm fertlerini, kökenine, bölgesine, inancına, meşrebine bakmadan kucaklamanın gayreti içinde olduklarını anlattı.

'Sıra Kandil'e de gelcek tabii'

Erdoğan "Kuzey Suriye'de ülkemize saldıranlar bu ülkenin dostları mı? Neymiş Kürt'müş, onların Kürtlükle alakası yok. Onları George idare ediyor. Onlar ne talimat verirse onu yapıyor. Amerika 5 bin tır silahı gelip kime teslim etti. Bunlara teslim etti. Bu silahlar kime karşı kullanıldı? Benim Kilis'teki, Urfa'daki kardeşlerime karşı kullanıldı. Oradaki şehitlerimizi biz neyle izah edeceğiz. Susalım mı, duralım mı? Susamayız, duramayız." dedi.

Afrin'ndeki Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde icra edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bazıları Kandil'den atıp tutuyor. Öyle kuru kuruya atıp tutmakla olmaz. Sıra oraya da gelecek tabii." diye konuştu.

Erdoğan Diyarbakır'da: Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir

Economist: Muhalefet Erdoğan karşısında galibiyet kokusu alıyor

Seçim 2018: 5 adımda bundan sonraki sürecin işleyişi

Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye'nin yakın tarihine yön veren siyasetçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ABD'den paramızla silah alamıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara fırsat kalsa şehir hastanelerini yıkarlar

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER