Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de şehit ailelerini konuk etti. İftar sonrası konuşma yapan Erdoğan, Filistin'de yaşanan katliama ilişkin, Birleşmiş Milletlerin olaylar karşısında bittiğini, tükendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Afrin'de 4456, Kuzey Irak'ta 403, yurt içinde son dönemde 345 teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İsrail terörüne ilişkin, "Filistin'de büyük bir insanlık suçuyla karşı karşıyayız." diyen Erdoğan, "Amerikan'ın büyükelçiliğini BM ve uluslararası kurumların kararlarını hiçe sayarcasına Kudüs'e taşıması İsrail yönetimini adeta azdırmıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Dünyanın bir başka yerinde yaşansa tüm uluslararası kurumların tüm devletlerin ayağa kalkacağı bu saldırı, İsrail tarafından Filistinlilere uygulandığında maalesef büyük bir aymazlıkla karşılanmıştır. Türkiye'nin girişimleri, İslam coğrafyasındaki mazlum halkların yürek yakan isyanları ve kimi vicdanlı Batılıların itirazları dışında bu trajediye sadece seyirci kalınmıştır." dedi.

BM'nin bittiğini, tükendiğini ve çöktüğünü kaydeden Erdoğan, "Şu anda BM Genel Sekreteri'ne hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, İsrail zorbalığına daha fazla sessiz kalınırsa dünyanın hızla haydutluğun hakim olduğu bir kaosa doğru sürükleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bu sıfatın yüklediği çok önemli bir sorumluluk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizlerin bu sıfatın vakarına uygun hareket etmesi hem şehitlerimize olan minnetimiz hem de gazilik sıfatına olan saygımız sebebiyle çok önemlidir."

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