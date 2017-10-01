Erdoğan, 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tanıtım toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bisiklet turu tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, "Devlet olarak altyapı imkanlarından, sporcularımızın desteklenmesine, uluslararası organizasyonlardan tanıtıma kadar sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için gayret sarfediyoruz" dedi

Erdoğan, şunları söyledi;

Sporcularımız daha önce varlık gösteremediğimiz kategorilerde derece yapmaya, madalya kazanmaya başladılar. Devlet olarak altyapı imkanlarından, sporcularımızın desteklenmesine, uluslararası organizasyonlardan tanıtıma kadar sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için gayret sarfediyoruz. Bisiklet sporuna verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Bir kez daha 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarılı geçmesini diliyorum. Rabbim bu turnuvada yer alacak sporcularımızın, ellerine, kollarına, bacaklarına kuvvet versin.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Salcano Bisiklet'in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram ve Yusuf Akgül tarafından, Dünya Bisiklet Birliği tarafından onaylanan ilk Türk bisiklet markası olan "Salcano" onaylı bisiklet takdim edildi.

Erdoğan, daha sonra bisikletçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.