Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ABD'den paramızla silah alamıyoruz

- Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim gündemiyle ilgili katıldığı bir canlı yayında ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'nin kuzeyine yönelik politikası nedeniyle eleştirerek, "Biz sizden paramızla silah alamıyoruz onlara (YPG) silah veriyorsunuz." dedi.

Habertürk televizyonunun canlı yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki NATO müttefikliğine de dikkat çekerek, "Biz şu anda yine başımızın çaresine bakmak durumundayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Almanya örneği vererek, Avrupa'daki bazı ülkelerin getirdiği kampanya engellemeleri için de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçim yaklaşıyor, bahaneler uydurmaya başladılar. Sizden PKK 3 ay önceden izin mi alıyor? Ben bunun kalıcı olacağına ihtimal vermiyorum. Bu karşılıklı olarak saygı, sevgi olursa da biz de gösteririz ama olmazsa biz de gereği ne olursa onu yaparız. Dışişleri Bakanımız Almanya'ya gidecek bu konuları da görüşecekler. Biz sizinle NATO'da beraberiz, birlikte bir küresel gücüz. 5 milyona yakın insanım var sizde.''

'Ben ekonomi tahsili gördüm'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tehditler ve koruma" eksenli bir soruya yanıt verirken ise "Bakın ben ekonomi tahsili gördüm ve o günden bugüne, hocalarımız bize özellikle 'Ekonomi cesaret ister' derlerdi. Ekonomi cesaret ister eyvallah ama hayat da bir cesaret işidir" dedi.

Erdoğan, milletvekili seçimlerindeki hedefleri için ise "300'ün üzerinde bir rakamın yakalanması gerektiğini" ifade etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER