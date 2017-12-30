AK Parti Kastamonu 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafı geri çevirmedi.

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