Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde İzzetbegovic ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve İzzetbegovic, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde "Hoşgeldin Reis" yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce Boşnak ve Türk vatandaşlar kaşıladı. Erdoğan ve İzzetbegovic ile birlikte vatandaşları selamladı.

Erdoğan, Bosna Savaş Gazisi Mujo Aganovic ile bir süre sohbet etti.

Heyetlerarası görüşmeye de katılacak olan Erdoğan ve İzzetbegovic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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