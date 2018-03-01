Resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Senegal’in başkenti Dakar’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhuriyet Sarayı'nda bir araya geldi. İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı ve imza törenleri iki liderin katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Senegal İş Forumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaretimizin büyümesi kadar dengeli gelişmesi de önemlidir. Dünyanın en büyük ekonomileri arasındayız. Sınırlarımzıı terörden korumak için askeri harekatlar yapıyoruz. Buna rağmen ekonomimiz olumludur.Afrika ile ilişkilerimizi geliştirirken uzun vadeli işbirliğini de düşünüyoruz. Biz insani diğer insanın kurdu olarak değil şifası ve ilacı olarak görüyoruz" dedi.

"NEDEN BİZ ORADA YER ALMIYORUZ?"

Erdoğan, "Dünyanın yeni bir değişim sürecindne geçtiği gerçektir. Bu sancılı bir değişimdir. Şuanda dünya 2. Dünya Savaşı şartlarında yaşamıyor. Dünya çok değişti. Bu şartların değişmesi gerekiyor. Türkiye'de Senegal de orada daimi üye olabilmeli. Bunu seslendirmekten neden korkuyoruz. Dünya bu 5 ülkemidir? Neden biz orada yer almıyoruz? Maalesef kimse konuşmuyor. Kudüs meselesinde dünya konuştu" ifadesini kullandı.

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