Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buğday" filminin galasında katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Buğday" filminin galasına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bunlara verilecek en güzel cevap, işini en güzel, en kaliteli şekilde yapmaya devam etmektir. Biraz önce izlediğimiz Buğday filmi bizi gerek teknoloji ve bilim, gerekse tabiatla kurduğumuz ilişkileri çok ciddi olarak sorgulamaya yöneltiyor. Tüketim hırsının körüklendiği, hedonizmin teşvik edildiği bir sürecin bizi götüreceği yer hiçte parlak bir yer olmayacaktır. Aynı şekilde kapitalizmin sınır, ilke ve değer tanımadan yaygınlaştığı bir düzende, insanla beraber doğanın da tahribata uğraması mukadderdir. Bunun biz her fırsatta merhametli büyüme diyoruz, her platformda adaleti, dayanışmayı, kardeşliği savunuyoruz. Sadece teknolojik ve ekonomik büyümenin, bir ülkenin geleceği için yeterli olmadığını, beşeri kalkınmanın da elzem olduğunu ifade ediyoruz. Çevreye zarar veren her teknoloji, ne kadar hayatı kolaylaştırıcı olursa olsun, aslında namlusu insana dönmüş bir silahtır. İçinde bulunduğumuz ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Bu noktada acilen bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşüyorum, Buğday filmini bu açıdan da son derece anlamlı buluyorum. Filme katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Buğday filminde görev alan tüm sanatçılarımızı, kameramanından teknisyenine kadar tüm sinema emekçilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gala sonrası Öğretmenler Günü'yle ilgili yaptığı konuşmada, "Bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerime hayırlı sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Türkiye'nin bu günlere gelmesinde en büyük pay öğretmenlerindir.Öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Yeni Türkiyeyi ülkemizin dört bir yanında gayret gösteren öğretmenleriz ile ihya edeceğiz. İzlediğimiz bu filmde sürekli olarak Semih Bey'den bazı bilgiler de aldım. Atılan bu adımla sinema dünyasında Semih Bey'in bu kararlılığı bu azmi, Türk sinemasının nerelere geldiğini göstermesi açısından çok önemli" diye konuştu.
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