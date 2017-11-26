Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığı ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması konuları ele alındı.

İHA'nın haberine göre; iki liderin, Balat'taki Demir Kilise'nin 7 Ocak 2018 tarihinde tekrar hizmete açılması vesilesiyle düzenlenecek törene birlikte katılma konusunda mutabık kaldıkları da kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan