Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kudüs direnişinin sembolü haline gelen Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi'yi kabul etti.

Filistin'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü olan Fevzi el-Cuneydi, dün Türkiye'ye gelmişti.

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinliğe katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen 16 yaşındaki Cuneydi ile babası Muhammed el-Cuneydi'yi Atatürk Havalimanı'nda belediye yetkilileri karşılanmıştı.

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