Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek, işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Mesajında, emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan tüm işçi ve emekçileri tebrik eden Erdoğan, "İşçinin ücretini alın teri kurumadan verin' diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, 15 yılda emekçilerin hak ve hukukunu gözetmeye, sorunlarını devlet imkanları ve ülke kaynakları el verdiğince çözmeye gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanmalarının, haklı taleplerini demokratik yollardan göstermelerinin, sorunlarını müzakere yoluyla halletmelerinin önünü açtık. Sahiden meselesi işçi hakkı olan, gerçekten emekçilerin özlük hakları için mücadele eden sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla şartsız, ön yargısız masaya oturduk, konuştuk, uzlaştık. İşçileri, emekçileri, 1 Mayıs gibi anlamlı bir günü araçsallaştıranlardan olmamaya daima özen gösterdik."
"Bu ülkenin tüm işçileri bizim işçilerimizdir, resmi tatil ilan ettiğimiz 1 Mayıs bizim işçi bayramımızdır." değerlendirmesini yapan Erdoğan, işçilerin, emekçilerin büyümesinin Türkiye’nin büyümesi olduğunu, bu düşünceyle istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri ve programı hayata geçirdiklerini vurguladı.
Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe ve zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı gösterdiklerine ve göstermeye devam edeceklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:
"İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek, işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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