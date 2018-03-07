Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan mesaj şöyle:
“Aileden başlayarak hayatımızın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.
Kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı’nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin katettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımız, geleceğimizin inşasında günümüzde de önemli rol oynamayı sürdürüyorlar.
Kadını veya erkeği, aynı madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız.
Bizler, insan onurunu yok sayan ve yaşanan pek çok acının da müsebbibi olan çarpık zihniyetlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.
Esasen, bu tür cinsiyetçi bakış açıları, bizim değerlerimizle, tarihimizle, sosyal hayatımızın dinamikleriyle de bağdaşmıyor.
Siyaset, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere hayatın her alanından kadını dışlayan bir anlayış, sadece hanım kardeşlerimiz için değil, bütün toplum için büyük bir eksik ve ciddi bir tehdittir.
Kendi tarihi ve kültürel birikimimiz ışığında, yanlışları düzelterek, eksikleri tamamlayarak, kadının her alanda varlığını güçlendirecek adımları hep birlikte atmamız gerekiyor.
Kadına yönelik şiddet ve baskının sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunu olduğunu unutmamalıyız.
Kadınların, çarpık bir anlayışla ve sırf cinsiyetleri sebebiyle istismara, şiddete, haksızlığa maruz kalması asla kabul edilemez.
Uğradıkları haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadınların yanında yer almak, hepimiz için öncelikle insani bir görevdir.
Bizler, sorunların hak ve adalet temelli bir anlayışla çözüme kavuşturulması için toplum olarak hep birlikte gayret göstermemiz gerektiğine inanıyoruz.
Geçmişten gelen eksiklerin ve yanlışların hızla düzeltilebilmesi için de, eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasal hayata katılıma kadar her alanda, kadınlarımız için pozitif ayrımcılık içeren pek çok düzenlemeyi hayata geçirmiş olduğumuzu bu vesileyle hatırlatmak istiyorum.
Bu mücadelede en büyük güven ve destek kaynağımız, ülkemize başarıları ve hizmetleriyle değer katan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur, özgüvenli ve eğitimli kadınlarımızdır.
Bu düşüncelerle, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere milletimizin özgür ve aydınlık geleceği için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyor, her birine Allah’tan rahmet diliyorum.
Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum.
Cennetin ayakları altına serildiği tüm annelere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Bu vesileyle kadınıyla erkeğiyle tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”
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