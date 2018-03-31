Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılışında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayış bugün de bazı sanat çevrelerinde sürüyor. Çapulcularla kol kola yürümedikleri, vandallığa prim vermedikleri için sanatçılarımızın tehdit edildiğini biliyoruz. Gezi'de yaptıklarını Zeytin Dalı için bölgeden giden sanatçılarımıza yaptılar. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir. Bunların gözünde vatana ihanet etsen bile menfaat grubuna ihanet etmediğin sürece makbulsün.

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