Erdoğan: Video görüntülerini Putin'in temsilcisine verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Gerek Sayın Putin ile gerek Sayın Trump ile yaptığım görüşmede ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriyede bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir bunları görüşme fırsatımız oldu. Bunları ele alırken üzerinde ısrarla durduğumuz konu bölgedeki suların sınmasının doğru olmayacağını barışın tesisi ile birliklte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu. Hele hele son dönemde Doğu Guta'daki gelişmeler ardından Duma'daki gelişmeler gerçekten bunlar can yakıcı. Bunlar bir felaket. Bunların bende video çekimleri vardı. Bunların video çekimlerini de Sayın Putin'in gönderdiği özel temsilcisi ile de bunları görüştüm. Sadece telefon görüşmesinde bunları değerlendirmedik. Gelen özel temsilci ile de bunları konuştuk. Sayın Trump ile de konuyu etraflıca ele aldık. Sürece yaklaşımlarını sergilerken kendilerine ifadem, kimyasal silahların kullanılması sürecine koalisyon tutumunun önemli olduğunu, bizim tutumumuzun kararlı olduğunu belirttim. Kimyasal silahlar konusunda sert bir tutumumuz var. Kimyasal silahların dışında konvansiyonel silahları da gözardı edemeyiz. Kimyasal silahlarla mı insanlar daha çok ölüyor, konvansiyonel silahlarla mı? Konvansiyonel silahlarla da insanları acımasızca öldürüyorlar. Başta ABD olmak üzere, Rusya ve tüm koalisyon ülkelerinin yumuşamasını istiyoruz. Meseleyi barışla noktalamak, havayı yumuşatmak gerek. bizim mücadelemiz teröristlerle bir mücadeledir, batının bunu bilmesi lazım."dedi.

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