Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Global Girişimcilik Kongresi'nde konuştu.

Suriye'de yaşananlara ve ABD, Fransa, İngiltere'nin rejim hedeflerini vurmasını değerlendiren Erdoğan, "Şimdi Suriye'de yaşananları neyle izah edeceğiz. 7 Yıldır bir süreç var. 7 yıllık süreç içinde bu emperyal güçler Suriye'den ne kadar insanı çekip ülkelerine aldılar? Almadılar. O çocuklar bize geliyor, ben ne halde olduklarını görüyorum, ama onlar görmüyor. Tutturdukları tek şey var, kimyasal silah kullandıkları için vurduk? Konvansiyonel silahla öldürülenleri ne yapacağız? Konvansiyonel silahlarla öldürülenleri bir tarafa koy böyle adalet olur mu? Diyoruz ki gelin bu dünyada yeni bir barışın temelini atalım. Böyle rastgele bu ülkelere bombaları yağdırmayalım. Varil bombalarını yağdırmayalım. Lafa geldiği zaman, 'Barış, barış, barış.' Bu nasıl barış? Gel vur burayı ondan sonra 'barış' de. Olmaz olsun böyle barış. Dürüst olalım. Samimi olalım." dedi.

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