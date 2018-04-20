Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yeşilay'ın ödül törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:
"TERÖRÜN GELİR KAPISI"
Bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır. Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur. Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi dehlizlerde kaybeden ülkelerin istikbali karanlıktır. Bizim gibi iddia sahibi ülkelerin başına musallat edilen PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı uyuşturucu ticaretidir.
"TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ"
Suni gündemlerle ülkemizi meşgul eden çevrelerin amaçlarını çok iyi biliyoruz. Biz elbette bunlara boyun eğmeyecek, tuzaklarına düşmeyecek, doğru bildiğimiz yolda yürümekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Ne kadim değerlerimizden, ne ahlak ve edebimizden, ne demokrasimizden ne de hak ve hürriyetlerden asla taviz vermeyeceğiz. Gençlerimizin özgürlük alanlarını genişletirken, onları en güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışırken, aynı zamanda evlatlarımızı sürekli form değiştiren zararlı alışkanlıklardan da uzak tutacağız.
"PAKET GÖRÜNCE ALIYORUM"
Biliyorsunuz benim bir huyum var... Kimin cebinde bir sigara paketi görüyorsam onu alıyorum. Hemen arkadaşlarıma 'Yazın bakalım adını soyadını tarihini' deyip pakedi kendi müzeme koyuyorum. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Ben bir insanı seviyorsam onu zararlı olandan kurtarmam lazım. Bir başka örnek sevgililer sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor? 'Sevdiklerinize sevdiklerinizden ikram edin' diyor.
"BAĞIMLILIK HARAKİRİDİR"
Hiçbir insanın kendisine ve başkalarına zarar verme özgürlüğü yoktur. Her türlü bağımlılık bana göre kişinin harakiri yapması demektir. Bizim inancımızda da böyle bir özgürlük anlayışı yoktur. Biz insan olarak yaşatmakla mükellefiz. Bağımlılıkla mücadeleyi sadece devletin ya da Yeşilay gibi kuruluşların vazifesi olarak göremeyiz. Tam bir seferberlik ruhu içinde bu süreçte elini taşın altına koymalı.
"ALKOL İKRAM ETMEDİM"
Belediye başkanlığımdan bu yana bulunduğum her yerde alkolü ben kaldırdım. Çok başlıklar attılar. Çok köşe yazıları yazdılar. Bunları yazıyorsun da anayasaya niye bakmıyorsun? Anayasada devletin gençlikle ilgili görevi sayılırken orada 'Devlet gençlerini kumardan, uyuşturucan korur' diyor. Ama bizden önce gelen yönetimlerin hiçbiri bunu uygulamadı. Ama biz uyguluyoruz. Şu anda bizim yönetimimizde olan yerlerde asla böyle bir şey olamaz. Geldiğimden bu yana hiçbir zaman ben misafirlerime alkollü içki ikram etmedim. Tasarruf benimse ben de sevdiklerime sevdiğimden ikram ettim.
"VAR BURADA BİR ŞEY"
Dün akşamki maçta yaşadığımız hadise... Hep fair play diye konuşuyoruz. Bakıyoruz korner atışına geliyor bir futbolcu, arkadan çakmaklar, bilmem neler atılmaya başlanıyor. Ya ne oluyor? İçeride bir sıkıntı yok. Gayet güzel seyrettiğimniz bir maç var... Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden biri, başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyle. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz. Var burada bir şey, burada bir su kaçığı var. Bizim bunu kontrol altına almamız lazım.
"MİLLİ SEFERBERLİK RUHUYLA..."
Bağımlılık aldı başını gidiyor. İki yaşında, üç yaşında çocuğun elinde telefon. Teknolojinin esiri altına gidiyoruz. Bağlanacak bir dost, bir arkadaş ya da bir aile ferdi bulamayan gençlik çareyi sanal ortamlardaki sahte karakterlerde arıyor. Çocuklar internet zorbalarının tuzağına düşebiliyor. Ruhundaki açlığı giderememiş çocuklarımız DEAŞ gibi FETÖ gibi ihanet şebekelerinin ağına takılabiliyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Milletimizi seferberlik ruhuyla mücadeleye davet ediyorum. Bağımlılıkla mücadele bir vatan görevidir.
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