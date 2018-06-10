Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Siz diğerlerini burada gördünüz mü? Geçen yılda 2 kere geldik. Sizinle aramızda farklı bir bağ var. Sizleri gönülden selamlıyorum. Buralara gelene kadar çok saldırılara maruz kaldık. Darbe girişimleri gördük. Siz Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele ile ilgili bir tek söz duydunuz mu? 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı cezaevinde ziyaret ediyor. Bay Muharrem ne yüzle vatandaşların karşısına çıkıyor."
"Denizli biliyorum şu güneşte çok yandınız. Bu tahammülünüz var ya, 24 Haziran'da bahar ferahlığına dönüşecek. 24 Haziranda cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz? Denizli vakit birlik vakti, vakit Denizli vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. AK Parti 16 yıldır bu ülkeye sadece ve sadece hizmet getirmiştir."
"İSTİFA EDECEK MİSİN?"
"Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Biz geçmiş dönemlerdeki gibi ülkemizi kaoslara, koalisyonlara mahkum etmedik. Yatırımlarımızda, projelerimizden asla taviz vermedik. Onlar birbirine şunu söylüyor, yenildin de yenildin. Size bir dinletiyim. Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz istemez. Bay Muharrem çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkan'ın da öyle. Biz uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta one minute dedik. BM'de dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunlara 5 koyun verin kaybeder gelirler. Yaptığımız yatırımlarda Denizli çok büyük pay aldı. Denizli'ye 22.5 milyar dolarlık yatırım yaptık. AK Parti bu ya, Erdoğan bu ya. Çok çalıştık. Söz verdim şu kadar zamanda Aydın-Denizli bölünmüş yolunu yapacağız dedik. Yaptık. Bay Muharrem adam gibi adam olacaksın."
"Denizli'ye bir stat yapıyoruz. Karşılığında da Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadyumu da millet bahçesi yapacağız. Al çocuğunu git, yat, yuvarlan. İngilizin Hyde Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz var. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 405 konutu hayata geçirdik, bundan haberin var mı Bay Muharrem. Denizli'ye biz geldik 16 yılda 358 kilometre bölünmüş yol yaptık."
"Kadıköy'de miting yapıyor. Tabanını bağırtıyor, 'hırsız Erdoğan' diye. Terbiyesiz. Kim bağırtıyor Bay Muharrem. Belgen var mı? Terbiyesiz. Man Adası dediniz, yargı 179 bin TL tazminata mahkum etti sizi. Milletim sizi sandığa gömecek."
"Bugün gazetelerde okudum. Bu adamlar millet kıraathanelerini öğrenmemiş. 'Size kıraathanede kek versin, ben size fabrikada iş vereceğim' demiş. Bay Muharrem kıraathanenin manası şudur, okuma evi. Bu kıraathanelerde internet olacak, kitap olacak, burada kek, çay, kahvede olacak Bay Muharrem? Senin gibi okey oynamayacaklar, iskambil atmayacaklar Bay Muharrem. Şu kitapları görüyorsunuz değil mi? Burada iskambil kağırları yok Bay Muharrem. Sen okeye devam et, biz okumaya teşvik ediyoruz Bay Muharrem. "
"Rozetini çıkarmakla tarafsız olduğunu sanıyor. O rozetini çıkarmadı aslında. Partisi onu başından attı. Her seçimde karşımıza Kılıçdaroğlu çıkıyordu, bu sefer 'Gel bakalım Muharrem' Seçim beyannemesini bile okutmadılar. Muharrem'de başımıza küçük Kılıçdaroğlu kesildi. Daha doğrusu çakma Kılıçdaroğlu. Çakması bir yanda aslı bir yanda. Tek dertleri CHP'nin başına geçmek. Koltuk kavgası."
"Darbe gecesi darbecilerle konuşarak sıvıştı oradan. Belediye başkanının evine gitti. Darbe olursa tankların önüne önce ben çıkarım demişti. Gerçektende çıktı be. Ben gece 03.00 sıralarında geldim. Duysam geleceğini beklerdim diyor, neyi bekliyorsun ya? Korkak bunlar. Korkaklar zafer anıtı dikemez. İsmail Metin Paşa beni alkışladı diye, sen nasıl alkışlarsın diyor. Sen kimsin ya? Sana mı soracak nasıl alkışlayacağını? Ben TSK'nın Anayasa'ya göre Başkomutanıyım sen çırak bile değilsin Bay Muharrem. Bunların genel başkanı Afrin'e girmeden önce girmeyin diyordu. Biz ne yaptık, girdik. Şu ana kadar biz gelen mültecilerden 200 binini geri gönderdik. Dönüyorlar. 15 milletvekilini bir yere gönderdiler mi? Bunlardan bir şey olmaz ya. Falanca partinin barajı geçmesi lazımmış. Siz ne iş yapacaksınız? Bu millet sizi milletvekillerinizi sağa sola paket yapın diye mi anamuhalefet yetkisini verdi. O namustur. Sizlere sesleniyorum, oylarınıza sahip çıkın. Sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin."
"24 Haziran'da mesele Türkiye'nin istiklali ve istikbali meselesidir. Miting meydanlarına bakın, karşınızda bir yıkım ekibi var. Bir de bizim gibi inşa ekibi var. İnşa ekibinin başında 16 yıldır bir usta var. Tanıyor musunuz? Bunlar tanıyor musunuz? Bu bir buçuk ayda biraz tanımışsınızdır. Biri yıkacağım diyor, biri satacağım diyor. Bunlara dükkanınızı emanet eder misiniz? Sakın bayram tatiline gidip dönmemezlik etmeyin. Tatilin telafisi olur, sandığın telafisi olmaz."
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