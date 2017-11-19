SON DAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayburt İl Kongresi'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayburt İl Kongresi'nde konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bayburt'a yakışır 2 kapalı spor salonumuz olacak. AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları, sevgili Bayburtlular, değerli bakan arkadaşlarım, milletvekillerimiz, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık hasretin ardından, evliyalar şehri, milli mücadelenin şehri Bayburt'ta olmaktan büyük bi bahtiyarlık duyuyorum. Bizi gerçekten coşku ile bağrına basan tüm Bayburtlu kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bayburt, bizi çok seviyor, biz de Bayburt'u en az onlar kadar seviyoruz. Buradan bütün beldelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Bayburt, 2. Plevne Savunması olarak tarihe geçen destansı mücadelenin şehridir. Dün olduğu gibi bugün de Bayburtlu kardeşlerim Türkiye'nin mücadelesine en güçlü desteği veriyor. Tüm kritik süreçlerde Bayburt'u daima yanımızda gördük. Bayburt bugüne kadar eğilmedi. Allah'ın izni ile bundan sonra da eğilmeyecek. Vesayet odaklarının tüm güçleri ile üzerimize yüklendiği 2007'de Bayburt yüzde 67 ile demokrasi dedi. 2011'de yüzde 61.5 ile kalkınma dedi. 2014'te Bayburt yüzde 80 ile milli irade dedi. Çukur eylemleri ile, geleceğimizin karartılmak istendiği 1 Kasım 2015'te Bayburt yüzde 73 ile istikrarsızlığa hayır dedi. En son, bu yılın 16 Nisan'ında Bayburt yüzde 82 ile kalıcı istikrar dedi, büyük ve güçlü Türkiye dedi. Ben 16 Nisan Halkoylaması'nda yüzde 82 ile Türkiye birincisi olan Bayburt'a tüm kalbim ile teşekkür ediyorum. Bayburt, Türkiye'nin önünde farklı bir yol açmıştır.

"BUGÜNKÜ KONGRE 2019'UN HAZIRLIK KONGRESİDİR"

Türkiye istikrarsızlıkların tarihe karıştığı yepyeni bir döneme girmiştir. Bu yolda önce bizi 2023 hedeflerimizle buluşturacak ardından da 2053 ve 2071 vizyonumuza taşıyacaktır. 2019 yılında yapılacak seçimler Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin en kritik dönüm kavşağıdır.. Ben size inanıyorum. Siz inanıyor musunuz? Bu anlayış ile 2019 hazırlıklarımıza şimdiden başlamış bulunuyoruz. Bugünkü kongre 2019 seçimlerinin hazırlık kongresidir.

Önümüzdeki sürecin adı değişim ve yenilenmedir. Yerel sağlam basarak yolumuza devam ediyoruz. Sürekli güncellenmeyi başarabilen yegane hareket AK Parti'dir. Biz kendimizi günün şartları ve geleceğin ihtiyaçlarına göre yenilemekten korkmadık, korkmayız. Hz. Mevlana'nın pergel misalinde olduğu gibi bir ayağımızı kadim değerlere sabitliyoruz. Diğeri ile de daha iyinin, daha yeninin peşinde koşuyoruz.

Şubat sonuna kadar inşallah bütün kongrelerimizi bitireceğiz. Bizi 2019 seçimlerine taşıyacak kadroları da oluşturuyoruz. Siyaset bir bayrak yarışıdır. Millete hizmet etme yarışıdır. Biz, bu milletin efendisi değiliz. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Bizi diğerlerinden ayıran budur. AK Parti, bir davadır. Bir dava hareketidir. Şahsım dahil herkes bu davada sadece birer nefer konumundadır. Zaten nefer olmayı hazmedebiliyorsak zafer yakındır. Makamlar gelip geçicidir. Milletimize ve vatanımıza hizmet için birer araçtır makamlar. Kimsenin bu unvanları, bu makamları amaç haline getirmesine bizler rıza göstermeyiz. Bizler oturduğu koltuklardan güç alan hayata sadece bu pencerelerden bakan insanlar olamayız.