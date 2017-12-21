Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'nin Kudüs kararına ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören tasarının kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça yorum yaptı: "Kudüs konusunda BM Genel Kurulu’na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz. Filistin ve Kudüs davasına destek veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) December 21, 2017

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) December 21, 2017

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) December 21, 2017

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