Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki son sayıyı açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da partisinin il kongresinde konuşuyor.

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Erdoğan'ın açıklamaları:

Kuruluşundan bugüne kadar partimizin değişik teşkilatlarında görev yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Bolu ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bolu, 16 Nisan'da yüzde 62 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir sonuç elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 66'lık bir destekle aramızda yer almıştı. Bolulu tüm kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Bizim Bolu'dan beklentimiz daha büyük. 2019 yerel ve hükümet sistemi seçimlerine Bolu'yu çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. Köroğlu'nun ahfadına böylesi yakışır. Öyle bir ses verin ki Afrin'de operasyon yürüten komandolarımız dahi duysun.

Ana kademe 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları, her eve girmeye, her gönüle dokunmaya, her eli sıkmaya hazır mıyız? Tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız? Özlediğimiz, görmek istediğimiz Bolu budur. Dışarıda bunun iki misli kongreye gelen vardı. Onları selamlamadan içeri giremezdik. Onları da selamladık. Bugün ben Bolu'yu gerçekten daha farklı gördüm. İnanın şu anda ülkemin her yanı aynen böyle. Dün Mersin'deydim, Antalya'daydım, böyle. Biraz sonra Sakarya'da olacağım, biliyorum ki Sakarya da böyle. AK Parti milletimize aşık. AK Parti bu vatana aşık. Sizin aşkınız zaten bizi deli divane etti. Bolu Dağı'nı kimse delemiyordu, biz deldik. Onlar ne diyordu, yoksa burayı patates deposu mu yapsak, doğalgaz mı depolasak. Bir buralardaki trafik kazaları ile nice canlar gitti. Bunları unutmuyoruz. Biz bu dağı deleriz dedik, deldik. Oralardan bir ucundan girip bir ucundan geçiyor, öbür tarafta şirine ulaşıyoruz.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da partisinin il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Afrin Harekatı'na ilişkin olarak son dakika açıklamalarda bulundu, "Buraya çıkarken 3300 teröristi etkisiz hale getirmişlerdi. Şimdi de Mehmedimiz böyle yürüyor. Dağ, taş demeden yürüyorlar" diye konuştu.

Din adına açıklama yapanlara yönelik olarak tepkisini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız, ilahiyat fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleri ile şuraları ile gereken cevabı bunlara vermeli. Meydanı da boş bırakmamalı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Şu anda salonun içi tıklım tıklım dolu fakat sizleri burada görünce selamlamadan geçemezdim. Biz bugüne kadar hiçbir beşer planında gücün önünde eğilmedik. Sadece rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Sizler gibi kardeşlerim arkamızda oldukça bize eğilmek asla yakışmaz. Dün Mersin, Antalya böyleydi. Bugün Bolu böyle. İnanıyorum ki şu anda Sakarya da böyle. Uzun bir zaman gelemedik, herhalde bizi bağışladınız. Yoğunlukları biliyorsunuz.

3300 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin'de şu anda Mehmedimiz, adeta bir savaş icra ediyorlar. Terör örgütlerine karşı adeta bir savaş icra ediyorlar. Ama hamdolsun azimle, kararlılıkla hedefe doğru ilerliyorlar. Buraya çıkarken 3300 teröristi etkisiz hale getirmişlerdi. Şimdi de Mehmedimiz böyle yürüyor. Dağ, taş demeden yürüyorlar.

Cerablus'ta, Rai'de, El Bab'da kendisini gösterdi. Burada 950 kilometre karelik alan kontrolümüzde. Buralarda işgale mi gidiyoruz. Tam aksine biz teröristleri kovuyoruz. O toprakların gerçek sahiplerine oraları teslim etmeye gidiyoruz. Cerablus'ta böyle olmadı mı, 140 bin halk döndü, oralarda yaşıyorlar. Afrin'de de topraklarına dönmeye başladılar. Biz merhamet dininin mensuplarıyız. Bu yolda azimle, kararlılıkla yürüdük, yürüyoruz. Bu dinin mensupları olarak bizler, zerre kadar burada tavize yetkimiz yok.

"İSLAM ADINA BUNU YAPIYORUZ DİYORLAR, HADİ ORADAN"

Son zamanlardaki bazı ortaya çıkıp da din adına ahkam kesenler var ya, bu noktada da açık net söylemem lazım. Din adına konuşmak bana belki yakışmayabilir ama bir Müslüman olarak dinime zafiyet getirenlere karşı konuşmak da hakkımdır. Biraz dini tedrisatım varsa buradan aldığım ilhamla konuşmam gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız, ilahiyat fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleri ile şuraları ile gereken cevabı bunlara vermeli. Meydanı da boş bırakmamalı. İbadete varıncaya kadar, beşeri münasebetlerimize varıncaya kadar bütün ilişkilerine varıncaya kadar bunları anlatmaları lazım. DEAŞ gibi bu insanlar ne diyorlar, İslam adına biz bunu yapıyoruz. Hadi oradan. Bizim dinimizde durup duruken siz bir insanı öldüremezsiniz. Bir insanın ölümüne neden olmak, tüm insanlığın ölümüne neden olmak gibidir. Bizler dinimizi iyi sahiplenecek, ümmeti bölmek isteyenler, FETÖ gibi, o da kürsülerden din adına konuşuyordu. Bunları iyi yaşayacak, iyi bilecek, yolumuza da öyle devam edeceğiz.

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