Erdoğan: Ey Avrupa Parlamentosu ne zamandan beri akıl vermeye başladınız?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Erdoğan'ın açıklamaları:

AK Parti Erzurum teşkilatlarında vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Erzurum ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yüzde 75'lik evet oranı ile Türkiye genelinde 5. sırada yer alarak bize olan desteğini gösteren Erzurum'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Yahşi, güzel Erzurum'a herkes gelsin. 15 yılda 22 katrilyon liralık yatırım yaptık Erzurum'a. Siz bize aşıksınız ama biz de siz aşığız. 140 bin üniversite öğrencisi ile ülkemizin de en büyük eğitim öğretim üslerinden biri.

"KOMUTA KADEMESİ İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Komuta kademesi ile görüşüyorum, gençler "bizi Afrin'e götür" diyor ne dersiniz diyorum. Diyorlar ki, sayın Cumhurbaşkanım şu anda ihtiyaç yok, olduğu anda müracaat edeceğimiz sizsiniz. Siz Cumhurun reisisiniz, başkomutansınız, ben de o zaman diyeceğim ki, buyurun gidiyoruz. O zaman Afrin'e gideceğiz.

FETÖ, Erzurum'un bir köyünden çıkmıştı değil mi? Şimdi hala Pensilvanya'da. Niye dönmüyor. Dön gel. Dönsen bile Dadaşlar seni sokmaz buraya. Sen bu milleti parçaladın. Dadaşların içinden bu milleti parçalayan çıkmaz. Onun için sen yerini buldun.

"2026 KIŞ OLİMPİYATLARI ADAYLIĞI İÇİN MÜRACAATIMIZI YAPACAĞIZ"

Üniversite öğrencilerimiz için 11 bin 800 yatak kapasiteli yeni yurtlar inşa ettik. Erzurum'a kış sporları için çok ciddi yatırımlar yaptık. Çatısı altında bulunduğumuz burası Buz Hokeyi Spor Salonu. Şimdi, bu altyapıdan aldığımız cesaretle Erzurum'a 2026 Kış Olimpiyatları'na, bakın alıyoruz demiyorum, orada rekabet edeceğiz. Bizim dışımızda 6 ülke daha var. Müracaatımızı yapacağız. Temenni ederiz ki sonu hayrolur.

Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Projesi ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Amacımız, Çin'e kadar kesintisiz bir raylı sistem ulaşımını tesis etmektir. Erzurum Havalimanı'nı büyüterek yıllık 1 milyon 400 bin yolcu trafiğine ulaştırdık. Şimdi de hem pistin elden geçirilmesi hem de kötü havalarda uçakların iniş kalkışını kolaylaştıracak sistemin kurulması ile bütün bunlarla ilgili ihale için çalışıyoruz. Palandöken Barajı ile şehrimizin içme suyu sorununu çözdük.

Bunları bilmeyen arkadaşlarınıza da söyleyin. Bunları biz size anlatıyoruz diye tüm Erzurumlular biliyor zannetmeyin. Erzurum'a 15 yılda verdiğimiz tarımsal destek rakamı, 1 katrilyon 200 trilyon liradır. Yeni bir adım atıyoruz. Erzurum'u ülkemizin et ihtiyacının karşılandığı bir merkez haline getirmek için her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Bir adım daha var. Elektrikli otomobillerin şarj aksamlarının geliştirilmesi ve üretilmesi yatırımları için şehrimizin tercih edilmiş bulunması Erzurum'un geleceğine güven için bir işarettir.

ERDOĞAN, KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde halka hitap etti. Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Afrin kararına sert tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosu meydan okuyor. Askerlerinizi çekin oradan diyorlar, bu doğru değil diyorlar, ey Avrupa Parlamentosu siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız?" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Pazartesi günü 3 aylar başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan. Bugün aynı zamanda Muhammed Kır'ı ebedi aleme uğurladık. Bir şehidimiz. Zaten, Allahımız böyle buyurmuyor mu? Şimdi bizi Muhammed evladımız kabirden ebedi alemden takip edecek. O sevgili Peygamberimize en yakın makamda, onu da Akifimiz de teyit ediyor. Sevgili Peygamberimiz Allah yolunda, din yolunda komşularını bekliyor. Allah bizlere de o makamı nasip etsin. Şehitler tepesini boş bırakmayacağız.

"AFRİN'DE SONA DOĞRU GELİYORUZ"



Afrin'de de sona doğru geliyoruz. Avrupa Parlamentosu meydan okuyor. "Askerlerinizi çekin oradan" diyorlar. Bu doğru değil diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik, kaçacak delik arayacaktınız, delik. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer öbür kulaktan çıkar. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bunlar maksuda geçemediler, hala binadalar.

Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlarla bizim işimiz yok, Suriye topraklarında bizim işimiz yok ama biz Suriye topraklarında mazlum, mağdur insanları kurtarıyoruz. O namussuzlar Afrin'den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulmettiler, gördünüz değil mi, bombaları sakladıkları yeri de yakaladık mı, ininize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü, namerte kaçmak merte kovalamak yakışır. Dadaşlar, zaten dadaşın önünde bunlar duramaz da evellallah.

FETÖ sen Erzurum'dan çıktın, Pensilvanya'da ne işin var ya? Arkasında George var, onlara güveniyor. Seni er ya da geç orası da kabul etmeyecek, oradan da kovacaklar seni. Arkana takılanlar var, gece gündüz Tayyip Erdoğan'a da çok beddua ettiler. Elhamdülillah, Tayyip Erdoğan meydanlarda. Burada. Biz şu anda milletimizle el eleyiz. Beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hedefimiz 2023'te istiyoruz ki dünyanın ilk 10 devleti arasına girmek.

Dün akşam ittifakla ilgili imzayı attım, kasımda da Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız. İnşallah milletimize, ülkemize hayırlı olsun.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER