Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Afrin yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Her alanda mücadeleci kişiliği, güçlü ve kararlı duruşu ile kendisini bildiğimiz Hasan Celal Güzel ağabeyimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
Yargı mensupları ile bir araya geldik. Kurumumuzun yeni hizmet binasının temelini attık. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ailesiyle ve çeşitli kesimlerden hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu programlarda ifrat ve tefrit noktasında dinimizi karalamaya yönelik her türlü yanlış adıma karşı olduğumuzu güçlü şekilde ifade ettik. Bu tartışma esasen bizim işimiz olmamalıydı ama konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin konuştuğu ortamda gönlümüz sorumsuzluklara rıza göstermedi. Önümüzdeki dönemde bu tartışma alimlerimiz, ariflerimiz tarafından yerli yerine oturtulacak, İslam adına bir kazanca dönüşecektir. Müslümanların meselelerini konuştuk, tartıştık. 14 Mart'ta 46. defa muhtarlarımız ile bir araya gelerek hasret giderdik. Hedefimiz Cumhurbaşkanlığı dönemimiz bitmeden ülkemizdeki tüm muhtarlarımızla bir araya gelmi olmaktır.
Gerek Diyarbakır'da gerek Mardin'de bugüne kadar yaşamadığımız heyecanı görmenin bahtiyarlığını yaşadım. Konutları ile, tarihi evleri ile iş yerleri ile altyapısı ile çok büyük hizmetler çok kısa bir süre içinde Diyarbakır'a kazandırıldı. Terör örgütünün amacının yıkmak, bizim gayemizin ise yapmak ve yaşatmak olduğu Suriçi'nde görüldü.
ABD'Lİ SÖZCÜYE YANIT
18 Mart'ta Afrin'in tamamen temizlendiğinin müjdesini milletimizle paylaştık. Buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi. Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, "Afrin'de kaygılıyız" diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? "Terör örgütlerini temizleyelim" dediğimiz zaman neredeydiniz? PYD'sini de, YPG'sini de bizim Mehmetçiğimiz, ÖSO nasıl halletti işte ortada. "Türkiye stratejik ortağımız" diyeceksiniz, sonra teröristlerle iş birliği yapacaksınız. Bizimle stratejik ortaksan bizimle birlikte yürüyeceksiniz. Öyle bir aldatmaca ki, 5 bin tır buraya silah soktunuz. O açılan tüneller, tünellerin içindeki silah mühimmat depoları, silah mühimmat evleri. Bunların hepsini yıkıyoruz. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bütün mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor geçecek.
Fırat Kalkanı ile ilk defa belirli bir noktayı değil, 2 bin kilometre karelik büyük bir bölgeyi sorun olarak bize sıkıntı veren bölgeyi, sorun olmaktan çıkararak bunları kontrolümüz altına aldık. Güvenliğini de şu anda biz sağlıyoruz ve 160 bin Cerablus, El Rai, Bab, bunun içindeki insanlar artık topraklarına döndü. Bu örgütler tamamen saf dışı bırakılmıştır. Kılıç artıklarının temizlenmesi sebebiyle 7 ayı bulan operasyon bölgesinde huzurun sağlanmasının ardından kardeşlerimiz topraklarına dönmüştür.
Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 ay geçmeden şehir merkezini kontrol altına almış bulunuyoruz. Kılıç artıklarının ve patlayıcıların temizlenmesi için operasyonlarına bir müddet daha devam edeceklerdir. ÖSO ve bizim oradaki askerlerimiz bu arama taramayı devam ettiriyor. Yarın orada herhangi bir sıkıntı yaşamamalıyız.
"ASLANLAR MEYDANA ÇIKINCA ÇAKALLARIN PAYINA KAÇMAK DÜŞER"
Kimse bizim öncelikle Afrin'i hedef alabileceğimizi beklemiyordu. Ardından terör örgütünü sürekli şişiren haberler yayılmaya çalışıldı. Batı ülkeleri de sürekli bize "Afrin'e girmeyin" demeye utandıkları için olacak, "Bir an önce operasyonu bitirin" mesajları veriyordu. "Yanlış yapıyorsun, önümüzü kesmeye çalışmayın, yola çıktık" dedik. Biz onları kırmadık, onların ricalarını yerine getirelim istedik ve 2 ayda Afrin operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik. Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. Bizim askerimiz, korucularımız, jandarmamız, polisimiz, ÖSO aslan gibi meydana çıkınca PYD'li çakallar da kuyruklarını kıstırıp kaçtılar.
Utanmadan bizi sivillere zarar vermekle suçlamaya kalktılar. Tüm iddiaları belgeleri ile görüntüleri ile şahitleri ile çürüttük. Bölgeyi yeniden yaşanabilir hale getirme çalışmalarına başlıyoruz. Nice şiirlerle, marşlarla, belgesellerle destanları aktaracağız.
Bir kez daha Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit verdiğimiz 46 güvenlik görevlimiz ile 269 ÖSO kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Ruhları için El Fatiha.
İster kendileri gelsinler, ister kuklalarını göndersinler biz bu ülkeyi, bu vatanı kimselere bırakmadık, bırakmayacağız. İnancımızın sembolü ezanımızı susturamayacak, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı indiremeyecekler. Bir daha İstiklal Marşı yazmamak için bu marşımızın mesajlarını zihnimizden ve yüreğimizden asla eksik etmeyeceğiz.
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