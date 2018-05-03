Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye ve Güney Kore arasında 4 anlaşma imzaladıklarını belirten Erdoğan, “Gerek ikili görüşmede gerekse heyetler arasında savunma sanayiinde diğer birçok alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz, bu konuların üzerinde durduk” diye konuştu. 2012 yılında Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen ikili görüşmelerin bulunduğuna değinen Erdoğan, hedeflerinin ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik ve kültürel alanlarda da ilişkileri güçlendirmek olduğuna dikkati çekti. Türkiye ve Güney Kore’nin öncülüğünü yaptığı Meksika- Endonezya-Güney Kore-Türkiye- Avustralya (MIKTA) oluşumunun giderek güçlendiğinin altını çizen Erdoğan, geçen yıl MIKTA Parlamento Başkanlığı toplantısına Kore’nin katılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
POTANSİYELİN ALTINDA
Gazete Habertürk'ün haberine göre Erdoğan, şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkelerimizin, yıllık 7.5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi, bu bizim arzuladığımız potansiyelin çok gerisinde. Onun için Serbest Ticaret Anlaşması’nın bir an önce imzalanmasında çok büyük faydalar var.” Erdoğan, Türkiye’de çok sayıda mega projede Güney Kore’nin yer aldığına dikkati çekerek, “Bunların sonuncusu dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’dür. Burada yer almanız bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise Kanal İstanbul projemiz var ki, bu projenin içerisinde özellikle Kore’nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Güney Kore’nin başkenti Seul’de Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile görüştü.
SK VE HYUNDAİ İLE PROJELERİ KONUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Güney Kore’nin başkenti Seul’de Hyundai ve SK Engineering and Construction yöneticilerini kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci eşlik etti. 1.4 milyar liraya ulaşan yatırımlarla yıllık üretim kapasitesi 220 bin adede çıkan Hyundai Assan, İzmit tesisine yeni yatırım için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı. Avrasya Tüneli projesini Yapı Merkezi ile birlikte gerçekleştiren SK Engineering ise ayrıca Çanakkale 1915 Köprüsü projesinde de yer alıyor.
Hyundai heyetiyle görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kibar Holding Başkanı Ali Kibar da yer aldı.
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