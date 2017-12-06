Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hükümlü affı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümlü Celal Topkara'nın kalan cezasını sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle kaldırdığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan, hükümlü Topkara'nın kalan cezasını, Adli Tıp Kurumu'nca saptanan sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesi uyarınca kaldırdı.

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